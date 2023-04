Covivio confirme les ambitions de sa stratégie climat

(Boursier.com) — Covivio , opérateur immobilier de référence en Europe, renforce son engagement en faveur de la prise en compte des critères ESG dans la conduite et le développement de ses activités en proposant à ses actionnaires une résolution "Say On Climate". Cette résolution, qui prend en compte l'actuel plan climat à horizon 2030 validé par le Conseil d'administration en 2021 et 2022, a été approuvée par plus de 94% des actionnaires réunis à l'occasion de l'Assemblée Générale 2023. Covivio rejoint ainsi la dizaine d'entreprises cotées en France ayant introduit une telle résolution.

En donnant la possibilité à ses actionnaires de s'exprimer sur la stratégie climatique portée par l'entreprise, Covivio donne une nouvelle impulsion à ses ambitions pour un immobilier plus durable et responsable. Les "Say On Climate" sont des avis consultatifs "qui permettent d'orienter chaque année la politique climatique de l'entreprise à travers le vote des actionnaires et d'engager un dialogue sur les questions environnementales."

Un avis extrêmement favorable a donc été rendu sur la feuille de route bas carbone de Covivio dont les objectifs couvrent l'ensemble de ses activités en Europe (bureaux, résidentiel, hôtels) et la totalité du cycle de vie des actifs : construction, matériaux, exploitation et restructuration.

Ces objectifs à horizon 2030, approuvés par l'initiative Science Based Target (SBTi), ont été revus à la hausse dès 2021 avec notamment :

un effort de réduction des émissions globales de carbone de 40% en intensité (vs 2010) permettant un alignement 1,5oC sur son périmètre opérationnel (scopes 1 et 2) et "well-below 2oC" sur ses émissions indirectes (scope 3) une contribution "net zero" sur les scopes 1 et 2.

Pour y parvenir, Covivio a déjà mis en place les mesures suivantes :

le recours en priorité à la rénovation et au repositionnement de ses actifs dans une logique de circularité et de la lutte contre l'étalement urbain ; l'engagement pour la construction bas-carbone à l'échelle européenne avec l'objectif que 75% des nouveaux projets en France et 50% en Allemagne et en Italie bénéficient du label BBCA (bâtiment Bas Carbone) ou équivalent ; la mise au point de nouveaux outils de mesure des performances environnementales réelles du portefeuille aux stades de la construction, rénovation et exploitation, notamment avec le concours du CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) ; la promotion des énergies renouvelables dans tous les projets (photovoltaïque, géothermie, etc.) avec l'objectif d'ici 2030 d'un approvisionnement à 100% en électricité renouvelable sur les actifs directement gérés ; une politique d'achats responsables depuis 2011 auprès des fournisseurs et la mise en place de partenariats avec ses locataires.

A fin 2022, le portefeuille d'immeubles de Covivio atteignait déjà une réduction de ses émissions de carbone de 25% par rapport à 2010.