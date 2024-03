Covivio commercialise près de 27 000 mètres carrés au sein de ses actifs franciliens

(Boursier.com) — Au cours des 6 derniers mois, Covivio a commercialisé près de 27 000 m(2) de bureaux au sein de plusieurs immeubles franciliens.

"Ces signatures témoignent de l'attractivité des projets développés par Covivio et aussi de l'intérêt des entreprises pour des immeubles bien localisés et accessibles, serviciels, environnementalement performants et économiquement bien positionnés", se félicite la foncière.

Sur son patrimoine de bureaux en France, Covivio affiche aujourd'hui un taux d'occupation en hausse à 94,5% (vs 94,1% fin 2023 et 92,0% en juin 2023).