Covivio commercialise les 4.500 m2 de Wellio Gobelins

(Boursier.com) — Covivio a signé un contrat de prestations de services de 58 mois portant sur la totalité de son nouveau site d'espaces flexibles et de services, Wellio Gobelins, avec une structure publique. Les 4.500 m2 de cet immeuble en cours de restructuration sont ainsi intégralement commercialisés 6 mois avant sa livraison. Situé au 40 boulevard du Port-Royal dans le 5e arrondissement de Paris, cet immeuble acquis par Covivio en 2006 et anciennement occupé par Orange, est en pleine restructuration et ouvrira ses portes en mars 2021. A deux pas de la manufacture des Gobelins et du jardin du Luxembourg, cette adresse accueillera la 7e implantation de Wellio, offre de bureaux flexibles avec services développée par Covivio.

Séduit par la localisation, l'esprit des lieux et la flexibilité, le futur occupant a fait le choix de Wellio Gobelins afin de regrouper ses effectifs sur un seul site avant leur installation dans leur nouveau siège prévue en 2025. Les 4.500 m2 de l'immeuble seront ainsi occupés dans le cadre d'un contrat de prestations de services d'une durée de 58 mois.