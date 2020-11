Covivio, Coima SGR et Prada remportent l'appel d'offres pour l'achat des terrains de la gare ferroviaire de Porta Romana à Milan

(Boursier.com) — Coima SGR, Covivio et Prada annoncent avoir remporté l'appel d'offres lancé par FS Sistemi Urbani Srl et Rete Ferroviaria Italiana SpA (sociétés ferroviaires italiennes) pour l'achat du terrain de l'ancienne gare ferroviaire de Porta Romana. Le site, implanté au coeur du sud-est de Milan et qui s'étend sur une surface d'environ 190 000 m(2), accueillera le Village Olympique des jeux d'hiver 2026.

L'acquisition de ce terrain, représentant un investissement de 180 ME, sera réalisée par le biais du fonds d'investissement immobilier Porta Romana, géré par Coima SGR et composé de Covivio, Prada et le fonds Coima ESG City Impact.

Ce site, aujourd'hui désaffecté, bénéficiera d'une importante opération de régénération urbaine ayant pour objectif d'en faire une destination de référence en termes de performance environnementale et de durabilité, parmi les plus ambitieuses en Europe. Pour cela, la ligne ferroviaire encore en activité dans la zone sera en grande partie enterrée et couverte par une colline végétale. Les différentes fonctions urbaines prévues - résidentiel, bureaux, logements sociaux, services, logements étudiants-, prendront place de façon harmonieuse autour d'un vaste parc de 100.000 m(2). Le nouvel aménagement du site, traversé et surplombé par de nombreuses passerelles, permettra de reconnecter les grands quartiers du sud-est de Milan au centre historique, avec un accès facilité aux gares et stations de métro voisines.

Le projet s'inscrira dans le schéma directeur (Program Agreement) défini en juin 2017 par la ville de Milan, la Région Lombardie et Ferrovie dello Stato (entreprise publique ferroviaire d'Italie) qui établit la constructibilité totale à 164.000 m(2) de surface bâti et l'allocation de la moitié de la superficie du site aux espaces verts et aux espaces publics. Les partenaires prévoient le lancement prochain d'un concours international afin de proposer une programmation urbanistique et architecturale affinée. En termes de calendrier, une fois les autorisations administratives obtenues, les premières livraisons sont prévues pour 2025-2026.