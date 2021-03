Covivio : changement de programme pour l'AG

Covivio : changement de programme pour l'AG









Crédit photo © Covivio

(Boursier.com) — Dans le contexte d'épidémie de Covid-19, et afin de protéger l'ensemble des actionnaires, invités et organisateurs, le Directeur Général de Covivio, sur délégation du Conseil d'administration, s'est vu contraint de prendre la décision de tenir exceptionnellement l'assemblée générale mixte des actionnaires de la société à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, le mardi 20 avril 2021 à 10h30, au siège de sa Direction administrative, 30 avenue Kléber à Paris.

Le Pavillon Gabriel où devait initialement se tenir cette assemblée générale est en effet un établissement recevant du public de type L soumis à l'interdiction de réunir simultanément plus de six personnes. Par ailleurs, la société ne dispose d'aucune salle de réunion ni à son siège social à Metz ni dans les locaux de sa Direction administrative à Paris permettant d'accueillir les participants potentiels dans le respect des mesures sanitaires prises pour ralentir la propagation du virus dans le cadre du décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020.

Cette décision de tenir l'assemblée générale à huis clos intervient conformément aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

L'assemblée générale sera diffusée en direct et en différé en format vidéo, sur le site Internet de Covivio.