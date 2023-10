Covivio : bilan renforcé

(Boursier.com) — Covivio fait part d'une activité solide à fin septembre avec un bilan renforcé et des revenus en hausse de +7% à périmètre constant. 565 ME (718 ME à 100%) de nouveaux engagements de cessions sont signalées, dont 214 ME au 3e trimestre. 1,1 MdE de financements ont été signés depuis le début d'année, dont 350 ME au 3e trimestre. Le groupe fait part de 1,7 MdE de liquidités disponibles, en hausse de 500 ME depuis le début d'année, permettant de couvrir les échéances de dette des 24 prochains mois.

Poursuite de la bonne dynamique locative sur l'ensemble des activités :

-En bureaux, poursuite des prises à bail sur le patrimoine : 90.600 m(2) ont été loués ou renouvelés depuis le début de l'année, contribuant positivement au rebond du taux d'occupation (+70pb sur 3 mois, à 93,8%);

-En résidentiel en Allemagne, Covivio continue de bénéficier d'un marché locatif favorable, en réalisant une réversion moyenne de l'ordre de +20%, dont +28% à Berlin;

-Hôtels : RevPAR en hausse de +15% en 2023 (vs 2019);

Croissance des revenus de +7% à périmètre constant à fin septembre 2023

-Revenus part du Groupe de 484,8 ME, +3% à périmètre courant et +6,9% à périmètre constant

-Bureaux : amélioration de la croissance à périmètre constant, à +5,4%

-Résidentiel en Allemagne : croissance à périmètre constant soutenue, de +3,8%

-Hôtels : +15,3% sur les revenus à périmètre constant

-Taux d'occupation de 96,1% à fin septembre 2023 (vs 95,8% fin juin 2023)

Perspectives 2023 confirmées

Objectif de résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté) 2023 de l'ordre de 420 ME.