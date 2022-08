Covivio : bilan à l'appui

(Boursier.com) — La reprise amorcée en 2021 s'est confirmée sur le 1er semestre, avec une hausse très sensible de l'activité locative sur l'ensemble des marchés. Dans ce contexte, Covivio tire les bénéfices d'une stratégie axée sur la centralité, les bureaux neufs et la culture clients. Le groupe a signé ainsi un semestre record avec 101.000 m2 de nouvelles commercialisations auxquelles s'ajoutent 90.000 m2 renouvelés.

Les revenus à périmètre constant sont en hausse de +13% sur un an. Ces derniers s'élèvent à 463,6 millions d'euros (305,8 ME Part du Groupe), vs 419,4 ME il y a un an (291,3 ME PdG). Le taux d'occupation moyen du patrimoine ressort à 96,5%, en hausse de +1,5 point sur 6 mois, tandis que la durée ferme des baux se maintient à un niveau élevé de 7,2 années en moyenne, offrant une forte visibilité sur les revenus futurs

La rotation maîtrisée du patrimoine et la hausse des valeurs d'expertise ont permis de réduire de 1,7 point le ratio de LTV. Ce dernier s'élève à 39,5% au 30 juin 2022, en dépit du paiement de l'intégralité du dividende sur le semestre.

Le taux moyen de la dette poursuit également sa baisse, à 1,14% (1,2% fin 2021), tandis que l'ICR s'améliore à nouveau, à 7,3x vs 6,7x fin 2021.

Ainsi, Covivio continue d'afficher un bilan solide, bénéficiant d'une dette longue (5,1 ans de maturité, sans besoin de refinancement avant 2024) et diversifiée. Le groupe continue à se financer à des conditions attractives et a notamment signé en juillet deux dettes hypothécaires bancaires en bureaux France (115 ME) et en résidentiel Allemagne (145 ME), à des taux de marge bien inférieurs à ceux du marché obligataire.

Le taux de couverture atteint 86% pour une maturité moyenne des instruments de couverture de 6,6 ans. Ces éléments, couplés aux solides performances opérationnelles, ont permis à S&P de confirmer sa notation de crédit, 'BBB+', perspective stable, le 27 avril 2022.

Progression des ANR

L'ANR EPRA NTA grimpe de +8%, à 109,4 euros par action et 10,3 MdsE. L'ANR de liquidation (EPRA NDV) progresse encore plus fortement, à 10,1 MdsE et 107,4 euros par action (+17%), bénéficiant de l'impact positif des mises en valeur de marché des dettes à taux fixes et instruments financiers. Enfin, l'ANR de reconstitution (EPRA NRV) ressort à 11,3 MdsE et 120,2 euros par action (+7%).

L'EPRA Earnings ajusté s'élève à 222,7 ME, en croissance de +7,6% sur un an (2,37 euros par action et +7,8%). La reprise de l'activité hôtelière et les fortes croissances organiques des revenus ont largement compensé la baisse des marges de promotion. Le résultat a également bénéficié de la bonne tenue des coûts de fonctionnement nets et d'une légère réduction du coût de l'endettement financier. Le résultat net grimpe de 70%, à 796 ME.

Covivio confirme son objectif d'EPRA Earnings ajusté 2022 de l'ordre de 4,5 euros par action.

"Malgré un environnement économique et financier incertain, la dynamique locative de nos marchés, la pertinence de notre stratégie axée sur la centralité, les actifs prime et la culture-clients, et la solidité de notre gouvernance sont des fondements pérennes pour continuer à générer de la valeur", commente Christophe Kullmann, Directeur Général de Covivio.

Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities a abaissé son objectif de 16,5 à 14,1 euros en étant 'neutre'.

JPMorgan avait déjà ramené son objectif de 85 à 80 euros sur le dossier qui monte ce mercredi de près de 1% à 60,55 euros.