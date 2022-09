Covivio augmente la part de ses financements verts

(Boursier.com) — Covivio affiche désormais 100% des souches obligataires vertes. Par ailleurs, au cours de l'été, le groupe a conclu pour 485 ME de nouveaux financements bancaires auprès de grandes banques européennes. Covivio a finalisé en août la transformation de certaines de ses souches obligataires en

obligations vertes, de sorte que 100% des obligations Covivio (soit 2,8 MdsE) sont désormais vertes. Parmi les leaders de son secteur en termes de performances et de notations ESG, Covivio franchit ainsi une étape clé dans l'alignement de sa politique financière avec ses ambitions ESG.

Par ailleurs, mi-juillet, le groupe a signé un financement bancaire hypothécaire vert de 115 ME sur la tour Silex, dans le centre de Lyon, pour une durée de 8 ans. Fin juillet, le refinancement d'un portefeuille résidentiel à Berlin a également été signé, pour un montant de 145 ME et une durée 10 ans. Le taux d'intérêt moyen de ces financements s'élève à 2,5%.

Le groupe a aussi refinancé fin juillet deux crédits corporate verts pour un total de 225 ME, en étendant leurs maturités à 2027 et 2029. Les conditions de financement de base sont identiques aux précédentes et ajustables en fonction de l'atteinte de critères environnementaux (trajectoire Carbone ou taux de certification des bâtiments ou consommation énergétique).