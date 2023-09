Covivio annonce la signature de la vente de l'immeuble de bureaux "Anjou" à Paris

(Boursier.com) — Covivio annonce la signature de la vente de l'immeuble de bureaux "Anjou", situé dans le 8ème arrondissement de Paris et en cours de redéveloppement. La cession de cet immeuble de 9.328 m(2), intégralement pré-loué auprès d'une entreprise française de l'industrie du luxe, vient parachever le travail d'asset management réalisé depuis l'acquisition en 2006.

Le groupe signe, dans le cadre de la vente, un Contrat de Promotion Immobilière, témoignant de la qualité des opérations de développement menées par les équipes de Covivio. Le montant global de l'opération s'élève à 230 ME.

"Anjou", faire renaitre un immeuble emblématique des années 1930 avec les codes d'aujourd'hui

Situé au coeur du Quartier Central des Affaires (QCA) parisien, cet immeuble, acquis par Covivio en 2006, était occupé par Orange et La Poste jusqu'au dernier trimestre 2021. Dès sa libération, Covivio a fait le choix d'une restructuration complète, afin de réinventer cet actif datant des années 30 selon les besoins et usages d'aujourd'hui. La livraison est prévue pour 2025.

Conçu selon les standards design et serviciels de Covivio, l'immeuble proposera des plateaux de bureaux de 1.000 m(2) à 1 500 m(2), une offre de services de très grande qualité et innovante (restauration, work café, salle polyvalente, espace fitness), ainsi que des vastes espaces extérieurs avec terrasses et rooftop. En termes de performance RSE, "Anjou" vise l'obtention des certifications HQE Bâtiment Durable "Excellent", BREEAM "Excellent", R2S et BBCA Rénovation.

Avancée du programme de cessions de Covivio

Cette vente permet au groupe de cristalliser la valeur de l'actif créée par le travail d'asset management.

Avec cette opération, Covivio poursuit ainsi la mise en oeuvre de son plan de cessions et démontre l'intérêt continu des investisseurs pour les actifs de qualité situés au coeur de quartiers centraux, dynamiques et attractifs.

Un patrimoine toujours en mouvement

Cette opération est un exemple concret de la démarche de transformation du patrimoine historique parisien de Covivio, conduite par le groupe ces dernières années. Après le redéveloppement du siège de onepoint achevé en 2015 (Paris 16ème), la livraison de l'immeuble Gobelins dans le 5e arrondissement, occupé par Expertise France dans le cadre d'un contrat flexible, a marqué une nouvelle étape structurante. Aujourd'hui, trois autres opérations de ce type sont en cours dans le QCA parisien.