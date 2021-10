Covivio : amélioration de la performance à 9 mois

(Boursier.com) — Les revenus locatifs de Covivio sur les 9 premiers mois se sont élevés à 648 millions d'euros et 445 ME en part du groupe. A périmètre constant, la performance est en amélioration par rapport au 1er semestre (stable à fin septembre vs -2,7% à fin juin), grâce à la poursuite de la croissance en résidentiel allemand et au début de la reprise en hôtels.

En bureaux, la performance en France provient d'un effet embarqué des libérations de 2020 et ne tient pas compte de l'accélération de l'activité locative. Elle devrait s'améliorer légèrement d'ici la fin d'année. En Italie, les loyers ont été impactés par le départ de locataires dans les commerces de pieds d'immeuble, dans le coeur de Milan, reloués depuis, de sorte que le taux d'occupation reste stable à 96,8%.

La croissance en Allemagne se poursuit avec une hausse des loyers de +4,1% à périmètre constant, vs +3,8% à fin juin. Les revenus en hôtels connaissent une nette amélioration. L'Ebitda des hôtels détenus en murs et fonds reprend également le chemin de la croissance, en progressant de +9,8% sur un an.

Perspectives 2021

Compte tenu de l'accélération de la reprise de l'activité en hôtels au cours de l'été, Covivio annonce un objectif d'EPRA Earnings de plus de 400 ME pour 2021, soit supérieur à 4,2 euros par action.

A moyen terme, Covivio dispose d'importants relais de croissance...

En bureaux, la stratégie orientée sur le développement d'immeubles neufs et adaptés à la demande des utilisateurs doit continuer à générer d'importantes créations de valeur. 450 ME (soit 4,8 euros par action) de création de valeur non encore captés dans les comptes sont ainsi attendus sur les projets engagés ou devant être engagés dans les prochains mois.

En hôtels, la levée des restrictions doit permettre une reprise progressive de l'activité sur la 2e partie de l'année. La baisse des revenus, de plus de 70 ME en 2020 par rapport à 2019, représente autant de potentiel de croissance pour les années qui viennent.

Enfin, en résidentiel en Allemagne, la valorisation actuelle du patrimoine, de plus de 50% inférieure aux prix de ventes des logements à l'unité, et le niveau des loyers, de 20% inférieurs aux niveaux réglementés, viendront nourrir la croissance future.