Covivio : actif en Italie

(Boursier.com) — Covivio a signé un accord de pré-location avec un opérateur italien leader dans le domaine des logiciels, des données et de l'analytique, portant sur la totalité des surfaces de l'immeuble de bureaux Corte Italia. Immeuble historique propriété de Covivio depuis 2015, et situé dans le centre-ville de Milan, est actuellement en restructuration. Un nouveau succès qui confirme la qualité et la pertinence de la vision du bureau de demain et de l'approche de redéveloppement de Covivio.

Corte Italia totalise 13.600 m(2) répartis sur dix étages et est desservi par plusieurs transports en commun (avec trois stations de métro comme Missori, Crocetta et Duomo).

L'arrivée imminente de la nouvelle ligne de métro (M4) - à seulement 200 m de l'immeuble - apportera un nouvel élan à cette zone qui a déjà bénéficié de plusieurs projets de réaménagement importants et qui séduit de plus en plus d'entreprises de premier plan. Cette attractivité confirme son positionnement en tant que nouveau pôle de bureaux émergent du quartier central des affaires de Milan.

Les immeubles de bureaux de Covivio plébiscités par les grandes entreprises

Covivio déploie sa stratégie de reconstruction de la ville sur la ville dans une optique de création de valeur en termes d'usage, de transformation du patrimoine historique et de performance environnementale. Dans le cadre d'un important projet de restructuration porté par Covivio et signé par le cabinet d'architectes Asti Architetti, l'immeuble sera livré à ses occupants courant 2024.

L'accord, signé deux ans avant l'achèvement des travaux, porte sur une durée de 12 ans et une valeur locative en ligne avec le loyer prime du quartier central des affaires de Milan.

Le nouvel environnement de travail de référence du quartier central des affaires milanais

L'ambitieux projet de restructuration de Corte Italia allie le caractère historique du bâtiment à l'innovation et la flexibilité indispensables aujourd'hui afin de proposer des espaces confortables et performants en réponse aux nouvelles attentes des entreprises.

La cour intérieure, qui a donné son nom au bâtiment, constitue le coeur du projet : un espace distinctif et polyvalent qui deviendra un lieu exclusif pour des événements et des réunions informelles. Un système de terrasses aux cinquième, sixième et septième étages permettra aux occupants de profiter de moments de détente avec une vue unique sur le centre-ville.

Conçu selon les meilleures normes de connectivité, de confort et de durabilité, le bâtiment vise les certifications WiredScore Gold, WELL Bronze et LEED Platinum.

Alexei Dal Pastro, CEO Italie de Covivio, a commenté : "Cet accord prouve la pertinence de la stratégie de valorisation et de redéveloppement de notre portefeuille déployée au sein du groupe. Le succès commercial de Corte Italia démontre l'attrait des localisations prime dans le centre historique qui combinent valeur historico-artistique, nouvelles dynamiques ESG, bien-être des occupants et flexibilité."