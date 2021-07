Covivio acquiert un portefeuille de 552 logements à Berlin pour 130 ME

(Boursier.com) — Covivio annonce l'acquisition d'un portefeuille résidentiel1 à Berlin, pour un montant d'environ 130 MEUR. Situés dans des quartiers très attractifs, les 19 actifs acquis représentent une surface totale de 41.500 m(2) et bénéficieront d'un programme de travaux et d'asset management pour en améliorer la qualité et la performance environnementale. Avec cette opération, Covivio poursuit sa stratégie d'investissement en Allemagne, développe son portefeuille résidentiel, et entend continuer à bénéficier de la dynamique positive de ce marché.

Les immeubles acquis sont situés à proximité d'actifs existants de Covivio, dans les quartiers urbains les plus recherchés tels que Mitte et Charlottenburg, ainsi que dans les zones fortement végétalisées et en devenir, telles que Spandau. La plupart de ces actifs, représentatifs de l'architecture historique berlinoise, peuvent faire l'objet d'extensions avec la possibilité de construire de nouveaux logements, et sont déjà gérés en copropriété. La transaction, conclue à la fin du mois de juin et pour laquelle Covivio était accompagné par HPBA Berlin, affiche un rendement de 3,5%.

Le loyer moyen pour la partie logement du portefeuille est actuellement de 8,40 euros/m(2), bien en dessous des loyers de marché. Grâce à sa politique active d'asset management et à ses programmes de travaux orientés vers le développement durable, Covivio entend améliorer la qualité, le confort et l'attractivité de ces logements.