Covivio acquiert 640 logements à Berlin

(Boursier.com) — Covivio annonce l'acquisition d'un portefeuille résidentiel de plus de 640 logements situés dans les quartiers dynamiques de Berlin, auprès de Nox Capital. Avec cette opération, représentant un investissement total de 154 ME (95 ME part du groupe), Covivio renforce sa présence sur le marché résidentiel berlinois, où le groupe possède et gère déjà plus de 17 000 logements.

L'ensemble des logements sont situés dans des quartiers berlinois attractifs, très bien desservis par les transports en commun, tels que Chalottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg et Tegel.

Le portefeuille est constitué d'immeubles de style typique berlinois datant des années 1900-1930, ainsi que d'un complexe résidentiel moderne avec des loyers plafonnés.