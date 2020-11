Covivio : +10% sur la semaine

Crédit photo © Covivio

(Boursier.com) — Covivio campe sur les 72 euros ce vendredi après son rebond récent avec le secteur des foncières au fil des annonces des progrès scientifiques visant à freiner l'épidémie de coronavirus, avec en particulier l'arrivée de plusieurs vaccins attendue début 2021. Le groupe immobilier a dégagé des revenus de 464 ME à fin septembre, contre 511 ME un an plus tôt, en raison de la baisse des revenus en hôtellerie (-51%) dans un climat d'incertitudes et de poursuite des restrictions. La société a expliqué que son activité opérationnelle était en ligne avec la guidance communiquée en juillet avec un très bon niveau de collecte des loyers (98% en Bureaux et Résidentiel, et 92% sur l'hôtellerie) et une croissance des loyers à périmètre constant de +1,5% hors hôtels.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a revalorisé le titre de 70 à 82 euros avec un avis à 'acheter'. La résilience de l'activité sur les bureaux et le résidentiel est ici à souligner. Du fait de l'atteinte de son objectif de cession en cours, Covivio pourrait être en mesure de verser un dividende cash sur l'exercice 2020.