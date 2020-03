COVID19 : Crédit Agricole Ile de France déploie le prêt garanti par l'Etat (PGE)

COVID19 : Crédit Agricole Ile de France déploie le prêt garanti par l'Etat (PGE)









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Crédit Agricole d'Ile-de-France propose, dès ce mercredi 25 mars, à tous ses clients Professionnels et Entreprises de bénéficier du Prêt Garanti par l'Etat (PGE), un prêt avec différé d'amortissement de 12 mois pour toutes les entreprises quelle que soit leur forme juridique (société, commerçant, artisan, exploitant agricole, profession libérale, micro-entrepreneur, association et fondation ayant une activité économique, etc.) jusqu'au 31 décembre 2020.

Le PGE est un prêt de trésorerie d'un an. Celui-ci pourra couvrir jusqu'à trois mois de chiffre d'affaires, soit un quart du chiffre d'affaires annuel ou deux années de masse salariale pour les entreprises innovantes.

Il est accessible à un taux d'intérêt de 0,25% pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires jusqu'à 50 millions d'euros, et de 0,50% pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur. Garanti à hauteur de 90% par l'Etat et de 10% par la banque jusqu'à 1,5 milliards d'euros, 20% par la banque jusqu'à 5 milliards d'euros et 30% au-delà...

Il bénéficie d'un différé d'amortissement total (intérêts et capital) pour la première année. A l'issue de celle-ci, l'entreprise cliente pourra choisir d'amortir le prêt sur une durée maximale de 5 ans. Il est distribué à prix coûtant et permettra ainsi aux entrepreneurs de passer au mieux cette situation de crise inédite.

Ce dispositif s'adresse ainsi à tous types d'entreprises, de l'artisan jusqu'à la grande entreprise en passant par les professions libérales, les exploitants agricoles, les commerçants, etc.

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France invite ses clients Professionnels et Entreprises à contacter leur conseiller par téléphone, email ou messagerie sécurisée pour effectuer un entretien Conseil, vérifier leur éligibilité au dispositif et les guider dans sa mise en place.

"Face à cette situation exceptionnelle, le Crédit Agricole d'Ile-de-France montre toute son utilité et sa réactivité ; ayant annoncé des mesures d'accompagnement aux Professionnels et Entreprises dès le 6 mars dernier. La banque régionale fait la preuve de sa raison d'être : agir chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de son territoire" conclut l'établissement.