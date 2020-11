Covid-19 : SFR et Emmaüs Connect se mobilisent en faveur des étudiants

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'épidémie de la Covid-19 et les mesures de confinement mettent plus que jamais en lumière la fracture numérique... Lors du premier confinement, SFR et Emmaüs Connect, partenaires depuis 10 ans, ont mis en oeuvre un plan d'urgence aux côtés du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse en faisant don de 75.000 recharges prépayées avec appels et SMS illimités, 750.000 Go de data et 20.000 téléphones et smartphones à destination des jeunes et des personnes en situation de précarité.

Aujourd'hui, un des enjeux est d'aider les étudiants qui sont passés dans des enseignements à distance à s'équiper et à accéder aux contenus pédagogiques afin de leur offrir les mêmes conditions d'apprentissage et les mêmes chances de réussite, quels que soient leur milieu social et leur lieu de vie.

C'est pourquoi, dans la continuité de leur premier plan d'urgence, SFR déploie aujourd'hui avec Emmaüs Connect, et en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, un nouveau plan d'action à destination des jeunes en situation de précarité, et en priorité les étudiants. Dans ce cadre, SFR fait don de 20.000 recharges prépayées, 240.000 Go de data, 3.000 smartphones et 1.500 box de poche 4G.

Par ailleurs, SFR va de nouveau augmenter la connexion de 4 200 personnes d'ores et déjà prises en charge par Emmaüs Connect, en leur faisant don de recharges prépayées comprenant appels/SMS illimités et 10 Go de data.

Au total, cela représente plus de 280.000 Go de data fournis gratuitement par SFR, pour que les plus modestes puissent téléphoner à leurs proches, être connectés à Internet pour s'informer, suivre les cours à distance et alerter les secours en cas d'urgence...