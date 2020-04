COVID-19 : Sanofi rappelle les principes de prudence sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine

Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Sanofi s'est engagé à donner 100 millions de doses d'hydroxychloroquine à près de 50 pays dans le monde et a d'ores et déjà commencé à distribuer ce médicament aux autorités qui en ont fait la demande...

Dons d'hydroxychloroquine

Face à l'urgence sanitaire mondiale, Sanofi se tient prêt à venir en aide au plus grand nombre de pays possible, à commencer par ceux où son médicament est approuvé dans ses indications actuelles, de même que les pays où il n'existe pas de fournisseurs d'hydroxychloroquine ou ayant des situations précaires.

Depuis le début de l'épidémie de COVID-19, Sanofi a reçu un nombre croissant de demandes émanant de gouvernements du monde entier. L'entreprise ré-évalue constamment la possibilité d'accroitre son aide à ces pays en fonction de l'augmentation de sa capacité de production. La priorité de Sanofi est également d'assurer une bonne continuité dans l'approvisionnement du médicament et de permettre aux patients traités dans les indications actuellement approuvées (lupus, polyarthrite rhumatoïde, etc.) de poursuivre leur traitement. Dans le même temps, Sanofi met tout en oeuvre pour approvisionner les gouvernements qui souhaitent constituer des stocks dans l'espoir que l'hydroxychloroquine s'avère efficace dans le traitement du COVID-19.

Sanofi continuera de faire don du médicament aux gouvernements et aux hôpitaux si les études cliniques en cours sont concluantes.

Augmentation de la capacité de production

Sanofi a déjà doublé sa capacité de production additionnelle (au-delà de la production dédiée aux indications actuelles) grâce à la mobilisation de ses huit usines d'hydroxychloroquine à travers le monde et prévoit de la quadrupler d'ici l'été.

Appel au renforcement de la coopération internationale

Sanofi lance un appel à la coordination de l'ensemble des acteurs de la chaîne pour permettre la continuité de l'approvisionnement de ce médicament, dans l'éventualité où il serait bien toléré et efficace dans le traitement du COVID-19.

"La pandémie de COVID-19 a plongé le monde dans une crise sanitaire et économique sans précédent qui ébranle les principes mêmes de la solidarité et de la coopération internationale", a déclaré Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi. "Ce virus n'a pas de frontières. Il est essentiel que les organisations internationales, les États, les fabricants et tous les acteurs de la chaîne de l'hydroxychloroquine travaillent ensemble de manière coordonnée pour faire en sorte que tous les patients susceptibles de bénéficier de ce traitement potentiel puissent y avoir accès. Si les études en cours s'avèrent positives, nous espérons que notre don jouera un rôle important pour les patients."

L'entreprise collabore déjà activement avec différentes parties prenantes, au niveau local comme au niveau international, et se tient prête à jouer son rôle au sein d'une coordination mondiale.

Garantir la sécurité des patients

A ce jour, les interprétations des données préliminaires disponibles sur l'hydroxychloroquine dans la prise en charge de l'infection COVID-19 diffèrent. Dans ce contexte, la sécurité des patients doit toujours primer et orienter la moindre décision.

L'hydroxychloroquine peut causer des effets indésirables sévères et doit être utilisée avec précaution et ne peut être prise sans avis médical ou prescription.

Les preuves cliniques actuelles sont insuffisantes pour tirer une quelconque conclusion sur l'efficacité clinique ou la sécurité d'emploi de l'hydroxychloroquine dans la prise en charge de l'infection COVID-19. L'hydroxychloroquine fait partie des médicaments évalués par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans le cadre d'un essai clinique international visant à trouver une solution thérapeutique dans la lutte contre le COVID-19. Sanofi fournit le médicament à certains sites investigateurs participants, ainsi qu'à des centres de recherche indépendants afin de soutenir la conduite des essais cliniques en cours.

Bien que l'hydroxychloroquine suscite beaucoup d'espoir parmi les patients du monde entier, il convient de souligner que les résultats des études en cours ne sont pas encore disponibles et que ceux-ci peuvent être positifs mais aussi négatifs.

Contribution de Sanofi à la lutte contre l'épidémie de COVID-19

Sanofi continue de jouer un rôle de premier plan dans les initiatives de lutte contre le coronavirus, tout en poursuivant sa mission et en continuant de fabriquer et de distribuer les médicaments essentiels pour les patients. L'entreprise étudie également d'autres options thérapeutiques comme Kevzara(R) (sarilumab) dans la prise en charge des formes sévères de COVID-19, et mobilise son savoir-faire pour développer un nouveau vaccin. Ces deux initiatives pourraient avoir un impact immédiat et durable. Lutter contre une pandémie aussi redoutable que celle du COVID-19 requiert des collaborations pour avancer sur le plus grand nombre de fronts possible et Sanofi tient et joue tout son rôle dans ce combat.