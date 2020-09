Covid-19 : Sanofi et GSK signent des accords avec le Canada pour la fourniture de jusqu'à 72 millions de doses de leur vaccin

Covid-19 : Sanofi et GSK signent des accords avec le Canada pour la fourniture de jusqu'à 72 millions de doses de leur vaccin









Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Sanofi et GSK ont signé aujourd'hui des accords avec le Gouvernement du Canada en vue de la fourniture, dès 2021, de jusqu'à 72 millions de doses de leur vaccin adjuvanté contre la COVID-19.

"L'annonce d'aujourd'hui illustre notre volonté inébranlable de développer un vaccin contre la COVID-19 qui soit accessible à tous dès qu'il sera mis sur le marché", a indiqué Thomas Triomphe, Vice-Président Exécutif et Responsable Monde de Sanofi Pasteur. "Pour surmonter une crise sanitaire de cette ampleur, les partenariats sont essentiels ; nous sommes reconnaissants au Canada de sa collaboration et à GSK de s'associer à nous pour développer un vaccin sûr et efficace."

"GSK est fier de travailler en partenariat avec Sanofi pour que ce vaccin soit mis à la disposition de la population canadienne dans les meilleurs délais possibles. Nos deux entreprises possèdent des capacités de 'R&D' et de fabrication importantes à l'échelle mondiale et s'emploient d'ores et déjà à augmenter leur puissance de production. L'annonce du Gouvernement du Canada conforte les initiatives engagées à cet effet", a ajouté Roger Connor, Président de GSK Vaccines.

Les deux entreprises exploitent des sites de fabrication de vaccins au Canada qui contribuent au développement d'un vaccin contre la COVID-19 et auxquels s'ajoute leur réseau industriel mondial respectif qui sera appelé à jouer un rôle essentiel dans la production des doses du vaccin destinées au Canada, conformément aux accords conclus aujourd'hui.

Sanofi et GSK ont lancé un essai de phase I/II le 3 septembre dans lequel 440 participants sont en cours de recrutement. Les deux entreprises prévoient d'obtenir les premiers résultats au début du mois de décembre 2020 et d'être en mesure de lancer un essai pivot de phase III avant la fin de l'année. Si les données de ces essais sont suffisamment probantes pour déposer une demande d'homologation, une demande d'approbation réglementaire devrait être soumise aux autorités sanitaires dans le courant du premier semestre de 2021. Parallèlement, Sanofi et GSK s'emploient à augmenter leurs capacités de production, respectivement de l'antigène et de l'adjuvant, pour pouvoir assurer la fabrication de jusqu'à un milliard de doses par an.

Sanofi et GSK s'engagent à mettre leur vaccin à la disposition de tous, partout dans le monde

Le 18 septembre, Sanofi et GSK ont signé un accord définitif avec la Commission européenne en vue de la fourniture de jusqu'à 300 millions de doses aux pays européens, dont la fabrication sera assurée par leur réseau industriel européen. En juillet 2020, Sanofi et GSK ont annoncé la mise en place d'une collaboration avec le gouvernement des États-Unis pour la fourniture de jusqu'à 100 millions de doses de leur vaccin contre la COVID-19 à base de protéine recombinante, dans le cadre du programme Operation Warp Speed dont l'ambition est de mettre des centaines de millions de doses de vaccins contre la COVID-19, sûrs et efficaces, à la disposition de la population des États-Unis dans les meilleurs délais possibles.

Le gouvernement américain dispose par ailleurs d'une option pour négocier la commande de jusqu'à 500 millions de doses supplémentaires à plus long terme. Les deux entreprises ont également conclu un accord avec le gouvernement britannique (sous réserve de la signature d'un contrat définitif), en vue de la fourniture de jusqu'à 60 millions de doses de leur vaccin contre la COVID-19 à base de protéine recombinante.

Les deux partenaires prévoient également de mettre une portion significative de leur production totale disponible à la disposition de COVAX, l'axe Vaccins de l'initiative "Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator", une collaboration internationale de chefs de gouvernement et de dirigeants d'organisations internationales de santé, d'entreprises et d'organismes caritatifs pour accélérer le développement, la production et l'accès équitable à des tests de dépistage de la Covid-19, ainsi qu'à des traitements et vaccins contre cette maladie.

Aux premières lignes de la lutte contre la Covid-19

En plus du développement d'un vaccin à base de protéine recombinante, en collaboration avec GSK, Sanofi développe également un candidat-vaccin à ARN messager en partenariat avec Translate Bio. De toutes les multiples plateformes innovantes de développement de vaccins actuellement expérimentées par le secteur pharmaceutique, celle de l'ARNm est considérée comme l'une des plus prometteuses. Les données précliniques ont montré que deux injections du vaccins à ARNm induit la production d'une concentration élevée d'anticorps neutralisants, comparables aux concentrations situées dans la fourchette supérieure observées chez des sujets humains infectés.

Sanofi prévoit de débuter une étude de phase I/II au mois de novembre et d'obtenir l'approbation potentielle de ce vaccin au plus tôt au deuxième semestre de 2021. Translate Bio a mis en place les capacités de production nécessaires d'ARNm et Sanofi prévoit d'être en mesure de fournir entre 90 et 360 millions de doses par an.