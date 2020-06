Covid-19 : pas de reprise des croisières aux Etats-Unis avant septembre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nouveau coup dur pour le secteur des croisières, mis brutalement à l'arrêt par la pandémie de coronavirus. L'Association internationale des compagnies de croisières (CLIA) a annoncé vendredi une suspension volontaire de ses opérations depuis les ports américains jusqu'au 15 septembre.

A Wall Street, les actions des compagnies ont perdu terrain vendredi après ces informations : Norwegian Cruise Line (-6%), Carnival (-5,5%) et Royal Caribbean Cruises (-6,2%). Depuis le début de l'année, les trois titres ont perdu respectivement de 69%, 65% et 58% de leur valeur en Bourse.

Initialement, les croisiéristes espéraient pouvoir reprendre leurs opérations depuis les Etats-Unis à partir du 24 juillet, mais l'évolution de la pandémie de coronavirus en a décidé autrement. La CLIA, qui représente les principales compagnies mondiales de bateaux de croisières, a expliqué dans un communiqué qu'"il devient de plus en plus clair que nous aurons besoin de plus de temps pour surmonter les obstacles à une reprise de nos activités aux Etats-Unis".

La CLIA avait décidé le 13 mars dernier de suspendre ses activités aux Etats-Unis, à la veille d'une décision officielle du CDC (centre de contrôle et de prévention des maladies), qui a ensuite étendu, le 9 avril, cette interdiction d'opérer depuis les ports américains jusqu'au 24 juillet.

Avant l'annonce de vendredi, Carnival Cruise Line avait prévu de reprendre certains voyages aux Etats-Unis le 1er août prochain.