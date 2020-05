Covid-19 : Nike commence à rouvrir ses magasins, mais...

(Boursier.com) — Nike a fait le point jeudi soir sur son activité, à l'approche de la fin de son 4e trimestre fiscal, le 31 mai prochain. Le groupe, qui ne publiera les résultats du trimestre que vers le 26 juin prochain, a indiqué qu'il avait commencé à rouvrir des magasins, notamment aux Etats-Unis, mais a prévenu que la crise du coronavirus continuait d'avoir un "impact significatif" sur ses activités en Amérique du Nord, dans certaines parties d'Europe et en Asie.

Le géant américain des équipements sportifs a précisé que la demande des consommateurs en ligne était "toujours forte" via internet et les applications mobiles, ce qui "compensait partiellement" les pertes des magasins physiques.

A Wall Street, l'action Nike a d'abord réagi positivement jeudi soir à ces annonces, en gagnant près de 1%, avant de revenir proche de l'équilibre dans les échanges électroniques après la clôture.

Le concurrent Under Armour prévoit un plongeon de 60% des ventes sur le trimestre avril-juin

En Chine et en Corée du Sud, tous les magasins Nike détenus en propre, et plus de 95% des magasins partenaires sont désormais rouverts, et connaissent une affluence en hausse, mais qui demeure inférieure à ses niveaux de l'année précédente. Nike a commencé à rouvrir ses boutiques dans plus de 15 pays, dont l'Allemage, la France, les Pays-Bas, le Brésil et les Etats-Unis.

Lundi, un autre acteur du secteur des vêtements et équipements sportifs, Under Armour, avait vu son titre chuter de 10% après la publication de ses comptes du trimestre terminé le 31 mars. Le groupe a affiché une perte nette de 589,7 millions de dollars, et son chiffre d'affaires a chuté de 23% sur un an à 930,1 M$. La direction a en outre déclaré que les ventes pourraient chuter de 60% sur le trimestre en cours (avril-juin).