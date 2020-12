Covid-19 : le vaccin de Moderna recommandé par la FDA

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le vaccin contre le coronavirus mis au point par la société américaine Moderna est devenu jeudi soir le deuxième à obtenir un avis favorable du comité consultatif de la FDA, l'agence américaine du médicament. Cet avis (généralement suivi par la FDA) est l'étape ultime avant le feu vert officiel à la mise sur le marché en urgence du vaccin, qui devrait intervenir très rapidement, peut-être dès ce vendredi.

Vendredi matin, Donald Trump a devancé la FDA, en assurant sur son compte Twitter que le vaccin de Moderna avait été "approuvé de manière écrasante" et que "la distribution va commencer immédiatement".

Jeudi soir, le comité consultatif de la FDA a estimé par vingt voix pour et une abstention, que le rapport bénéfice-risque du vaccin de Moderna était positif pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

En fin de semaine dernière, la FDA avait donné son feu vert au tout premier vaccin, celui de l'américain Pfizer allié à la biotech allemande BioNTech. Cela a permis aux autorités sanitaires américaines de donner le coup d'envoi de leur campagne de vaccination dès ce lundi 14 décembre, une semaine après le Royaume-Uni, qui a été le premier pays à approuver le vaccin Pfizer/BioNTech.

Le feu vert désormais attendu en Europe pour Moderna et Pfizer/BioNTech

Mardi, un rapport d'experts de la FDA avait déjà donné un premier signe positif à Moderna, estimant que son vaccin ne présentait "pas de problème de sécurité spécifique". L'analyse des experts de la FDA a également confirmé une efficacité du vaccin à 94,1% conforme aux données publiées par le laboratoire américain.

Moderna avait déposé son dossier le 30 novembre dernier aux Etats-Unis, mais aussi le même jour auprès de l'Agence européenne du médicament (EMA). Le gouvernement américain a pré-acheté 200 millions de doses du vaccin de Moderna (100 millions à Pfizer) et l'Union européenne en a pré-commandé jusqu'à 160 millions de doses (200 millions à Pfizer), selon le contrat conclu le 24 novembre entre la Commission européenne et la société.

L'EMA se réunira le 21 décembre pour examiner les dossiers de Pfizer/BioNTech et de Moderna, en vue de donner le coup d'envoi de la campagne de vaccination dans l'UE le 27 décembre, a indiqué jeudi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.