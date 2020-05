Covid-19 : Gaumont anticipe un impact "significatif" sur l'activité 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après deux années de transition aux résultats négatifs, l'exercice 2020 devait être celui du retour à l'équilibre. S'il n'est pas possible à ce jour, d'évaluer le coût pour Gaumont de l'actuelle pandémie, celui-ci sera "significatif".

Aujourd'hui dans le monde, toutes les salles de cinéma sont fermées alors que les tournages des films comme ceux des séries sont interrompus. Dans ces conditions, Gaumont a suspendu ses activités de production et de distribution tout en développant la vente des films de son catalogue aux plateformes et aux chaînes de télévision, en demande accrue de programmes.

Face à ce virus, Gaumont s'est d'abord attachée à assurer la santé et la sécurité de ses salariés et de ses partenaires, dans le respect des consignes en vigueur.

La société a également déployé un plan de mesures d'économies et de préservation de sa trésorerie, en France et dans ses filiales, de façon autonome ou avec l'appui de dispositifs publics.

La durée et l'ampleur de la pandémie comme le calendrier de déconfinement en France et dans les différents pays où Gaumont exerce ses métiers, notamment aux Etats-Unis, sont autant de paramètres susceptibles d'influencer fortement les résultats de l'exercice en cours, sans oublier que le niveau d'attractivité des salles, lorsqu'elles seront toutes totalement accessibles, dépend de la présence de grands films américains, moteurs de la fréquentation dans tous les pays.

Gaumont est mobilisée pour que les conséquences du report du programme de sortie des films et des livraisons des productions cinématographiques et télévisuelles soient aussi limitées que possible à moyen-terme. Toutefois, sans qu'une estimation responsable puisse être formulée, le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel de l'exercice 2020 seront significativement affectés par le ralentissement de l'activité.

La situation est grave dans de nombreux secteurs économiques. Sous réserve d'être à même de proposer des oeuvres cinématographiques et télévisuelles qui plaisent aux spectateurs, téléspectateurs et à tous les autres vidéastes, avant, pendant et après la crise, Gaumont exerce cependant dans un secteur porté par une demande qui ne cesse de croître et dispose d'une situation financière qui doit lui permettre de surmonter cette dramatique crise planétaire.