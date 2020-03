COVID-19 : Free offre 20x fois plus de données 4G à ses abonnés mobiles 0 et 2 euros

(Boursier.com) — Les 5 millions d'abonnés de Free Mobile à 0 euro et 2 euros bénéficient dès aujourd'hui de 1 Go de données en 4G au lieu des 50 Mo mensuels habituels, soit 20 fois plus, et ce jusqu'à fin avril. Cette mesure s'applique à l'ensemble de nos abonnés 0 euro et 2 euros et notamment aux collégiens, lycéens et étudiants fortement représentés parmi nos abonnés 0EUR et 2EUR.

Les abonnés concernés n'ont aucune procédure à suivre, l'ajustement de leur forfait se fait sans surcoût, automatiquement et immédiatement. "Les équipes de Free restent par ailleurs entièrement mobilisées pour garantir les moyens de communication et l'accès internet à ses 20 millions d'abonnés en France".