Covid-19 : Eurofins Technologies lance plusieurs produits sérologiques marqués CE-IVD

Covid-19 : Eurofins Technologies lance plusieurs produits sérologiques marqués CE-IVD









(Boursier.com) — Dans un effort continu pour lutter contre la crise du COVID-19, Eurofins Technologies annonce le marquage CE-IVD d'une première gamme de kits de test pour la détection d'anticorps sérologiques par ELISA de patients qui ont été exposés au COVID-19. Le développement des tests a été mené par les sociétés affiliées Gold Standard Diagnostics Inc, VIROTECH Diagnostics GmbH, NovaTec Immundiagnostica GmbH et Ingenasa (Inmunologia Y Genetica Aplicada SA).

Ces sociétés spécialisées dans les technologies de diagnostic sont des fournisseurs bien établis de solutions de test avec un fort accent sur l'excellence scientifique dans les tests de maladies infectieuses et l'immunologie.

Selon les experts, il existe une large gamme d'applications pour les tests sérologiques. La sérologie peut être utilisée pour compléter le test d'écouvillonnage PCR qui détecte le virus pour aider à diagnostiquer le statut des infections aiguës et son évolution. Cela peut aider à estimer le moment de l'infection. Au fur et à mesure que les connaissances se développent sur l'immunité à la réinfection potentielle des patients ayant déjà contracté COVID-19 et récupéré, les tests d'anticorps peuvent fournir des informations sur les risques de contagion statistiquement réduits de et de ces personnes. Il pourrait aider à identifier les donneurs de plasma de patients récupérés qui peuvent être transfusés à des patients COVID-19 comme traitement potentiel. Les outils sérologiques à long terme peuvent contribuer à faire la distinction entre les anticorps induits par le vaccin et l'infection naturelle. À mesure que la pandémie se déroule, les enquêtes sérologiques peuvent permettre de suivre de près le pourcentage de la population infectée dans chaque ville ou région. Les enquêtes sérologiques peuvent également contribuer aux efforts de développement de vaccins et de thérapies.

Les nouveaux tests d'anticorps pour les IgG, IgM et IgA sont destinés à la détection qualitative des anticorps IgG, IgA et IgM contre le virus du SRAS-CoV-2 dans le sérum humain pour aider à l'identification des personnes ayant été exposées au SARS-CoV-2 , le virus à l'origine de COVID-19. Les tests initiaux sur plus de 200 échantillons sains et potentiellement à réaction croisée ont démontré une spécificité très élevée. Ces tests peuvent être utilisés pour fournir des informations précieuses sur des patients individuels ainsi que sur des cohortes plus importantes. Les tests sont compatibles avec de nombreuses plates-formes d'automatisation ouvertes à haut débit et peuvent donc fournir une capacité de test rentable à grande échelle.

Alors que la compréhension du virus et de la réponse immunitaire associée s'améliorera au cours des prochaines semaines, les experts scientifiques d'Eurofins Technologies continueront de travailler au développement de tests sérologiques supplémentaires...