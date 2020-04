Covid-19 : Eurofins Technologies lance plusieurs nouveaux produits pour la détection sérologique

(Boursier.com) — Eurofins Technologies, fournisseur en croissance rapide de technologies de diagnostic dans le domaine des immunoessais et des méthodes de détection moléculaire, annonce le lancement d'une gamme de kits de test pour la détection d'anticorps basée sur la sérologie par ELISA de patients qui ont été exposés au COVID-19.

Le développement des tests a été mené par les sociétés affiliées Gold Standard Diagnostics Inc., Virotech Diagnostics GmbH, NovaTec Immundiagnostica GmbH et Ingenasa (Inmunologia Y Genetica Aplicada SA). Ces sociétés spécialisées dans les technologies de diagnostic sont des fournisseurs bien établis de solutions de test avec un fort accent sur l'excellence scientifique dans les tests de maladies infectieuses et l'immunologie. Les premiers tests ELISA devraient recevoir la marque CE-IVD d'ici le 16 avril 2020 et seront également soumis à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA).

Viracor Eurofins a reçu la FDA EUA pour son test développé en laboratoire (LDT) RT-PCR pour SARS-CoV-2 le 06 avril 2020. Plus d'informations peuvent être trouvées sur https://www.viracor-eurofins.com/aboutus/newsroom/ actualités / viracor-eurofins-reçoit-une-autorisation-d'utilisation-d'urgence-eua-from-the-us-foodand-drug-administration-fda-for-its-sars-cov-2-rt-pcr-laboratoire-développé- test-ldt /.

En raison de la demande mondiale croissante et de l'aggravation des problèmes de chaîne d'approvisionnement, les six sites de production d'oligonucléotides d'Eurofins Genomics aux États-Unis, en Europe, en Inde et au Japon augmentent leur capacité à produire des sondes, des amorces et des contrôles positifs, qui sont des éléments clés pour les tests RT-PCR de SARSCoV-2.

De multiples solutions pour accompagner les autorités sanitaires dans leur lutte contre le COVID-19

Un portefeuille complet de produits est essentiel pour soutenir les efforts considérables des autorités sanitaires travaillant sur la détection du SRAS-CoV-2 et le contrôle du COVID-19 dans le monde entier.

Au cours des six dernières semaines, en étroite collaboration avec les principaux hôpitaux de recherche et de nombreux laboratoires de tests cliniques humains d'Eurofins dans le monde, les équipes d'Eurofins Technologies ont travaillé avec diligence pour développer une large gamme de méthodes de test pour soutenir les prestataires de soins de santé du monde entier.

Selon les experts, il existe une large gamme d'applications pour les tests sérologiques. La sérologie peut être utilisée pour compléter le test d'écouvillonnage PCR qui détecte le virus pour aider à diagnostiquer le statut des infections aiguës et son évolution. Cela peut aider à estimer le moment de l'infection. Au fur et à mesure que les connaissances se développent sur l'immunité à la réinfection potentielle des patients ayant déjà contracté COVID-19 et récupéré, les tests d'anticorps peuvent fournir des informations sur les risques de contagion statistiquement réduits de et de ces personnes.