Covid-19 : des vaccins de rappel sûrs trois mois après une deuxième injection ?

(Boursier.com) — L 'UE connaît actuellement un nombre croissant d'infections dans le cadre de la pandémie de Covid-19 en cours, ainsi qu'une augmentation des taux d'hospitalisation. "Les vaccins continuent d'empêcher des millions de citoyens de l'UE de tomber gravement malades ou de mourir et les chiffres montrent que le nombre d'hospitalisations et de décès reste le plus bas dans les États membres ayant les taux de vaccination les plus élevés", insiste l'Agence européenne des médicaments (EMA). L'EMA et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) continuent donc d'exhorter tous les citoyens de l'UE à se faire vacciner complètement et à adhérer aux récentes recommandations sur la vaccination de rappel.

Conformément aux mesures déjà prises par de nombreux États membres, un nombre croissant d'études cliniques, étayées par des preuves du monde réel, ont désormais examiné la possibilité d'utiliser deux vaccins Covid-19 différents, soit pour les première et deuxième doses d'un vaccin primaire, qui est connue sous le nom de primo-vaccination hétérologue, ou en utilisant une troisième dose d'un vaccin Covid-19 différent comme rappel 3 à 6 mois après une primo-vaccination (rappel hétérologue).

Afin de fournir des bases scientifiques et d'offrir davantage de flexibilité aux programmes de vaccination, l'EMA et l'ECDC, en collaboration avec des experts de l'UE du groupe COVID-ETF de l'EMA, ont examiné les preuves disponibles et fourni des recommandations techniques et des conseils sur la vaccination hétérologue contre le Covid-19, soit dans le cours primaire ou comme rappel.

Les éléments provenant d'études sur la vaccination hétérologue suggèrent que la combinaison de vaccins à vecteur viral et de vaccins à ARNm produit de bons niveaux d'anticorps contre le virus Covid-19 (SARS-CoV-2) et une réponse des lymphocytes T plus élevée que l'utilisation du même vaccin (vaccination homologue ) que ce soit dans un schéma primaire ou de rappel. Les régimes hétérologues ont été généralement bien tolérés. L'utilisation d'un vaccin vecteur viral comme seconde dose dans les schémas de primo-vaccination, ou l'utilisation de deux vaccins à ARNm différents, est moins bien étudiée.

Alors que la recherche est en cours pour fournir plus de preuves sur l'innocuité à long terme, la durée de l'immunité et l'efficacité, l'utilisation de calendriers hétérologues peut offrir une flexibilité en termes d'options de vaccination, en particulier pour réduire l'impact sur le déploiement du vaccin si un vaccin n'est pas disponible pour n'importe quelle raison.

Une stratégie de vaccination de rappel hétérologue peut donc être considérée comme une stratégie alternative, par exemple pour améliorer la protection qui peut être obtenue avec certains vaccins, pour permettre plus de flexibilité en cas de problèmes d'acceptation, d'approvisionnement ou de disponibilité des vaccins. Les données actuellement disponibles soutiennent l'administration sûre et efficace d'une dose de rappel dès 3 mois après la fin de la primovaccination si un intervalle aussi court est souhaitable du point de vue de la santé publique, nonobstant les recommandations actuelles d'administrer un rappel de préférence après 6 mois, explique l'EMA.