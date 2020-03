COVID-19: collaboration entre Sanofi et Translate Bio pour le développement d'un nouveau candidat-vaccin

COVID-19: collaboration entre Sanofi et Translate Bio pour le développement d'un nouveau candidat-vaccin









Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Sanofi Pasteur, l'Entité commerciale globale Vaccins de Sanofi et Translate Bio, une entreprise spécialisée dans le développement de médicaments à ARN messager (ARNm), vont collaborer dans le but de développer un nouveau vaccin à ARNm contre le virus responsable de la COVID-19.

Cette collaboration prend appui sur l'accord que les deux entreprises ont conclu en 2018 dans le but de développer des vaccins à ARNm contre différentes maladies infectieuses.

Translate Bio a commencé à produire plusieurs ARNm synthétiques et utilisera sa plateforme ARNm pour rechercher, concevoir et produire plusieurs candidats-vaccins contre le SARS-CoV-2. Sanofi apportera son savoir-faire en matière de vaccins et le soutien de ses réseaux de recherche externes pour le développement potentiel des candidats-vaccins identifiés. Avec sa plateforme d'ARNm thérapeutiques, Translate Bio dispose d'une capacité de production d'un lot de 100 grammes.

La construction de locaux de fabrication dédiés, confiée à un partenaire sous-traitant, est en cours pour pouvoir produire au moins deux lots de 250 grammes par mois. Selon la dose définitive à administrer à des sujets humains, la plateforme ARNm de Translate Bio a le potentiel de satisfaire à la demande future en réponse à une situation de pandémie.

Il s'agit de la deuxième collaboration que noue Sanofi en vue de développer un candidat-vaccin contre le virus responsable de la COVID-19. En février 2020, Sanofi a en effet annoncé une collaboration avec la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) en vue du développement d'un candidat-vaccin contre le virus de la COVID-19 et, plus spécifiquement, d'un vaccin à base de protéines recombinantes.