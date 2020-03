COVID-19 : Balenciaga et Yves Saint Laurent vont fabriquer des masques

COVID-19 : Balenciaga et Yves Saint Laurent vont fabriquer des masques









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Kering apporte sa contribution à la lutte contre la pandémie de Covid-19 en France. Il remettra dans les prochains jours aux services de santé français 3 millions de masques chirurgicaux que le Groupe va se procurer en Chine et faire acheminer en France.

Fabrication de masques

Parallèlement, les ateliers français des Maisons Balenciaga et Yves Saint Laurent se préparent à la fabrication de masques, dans le respect des mesures de protection sanitaire les plus strictes pour leurs collaborateurs, dès lors que les procédés et matières auront été homologués par les autorités compétentes.

Financement de l'Institut Pasteur

En outre, dans la perspective d'apporter une réponse durable à la pandémie actuelle, Kering a réalisé une donation financière exceptionnelle à l'Institut Pasteur afin de soutenir la recherche sur le Covid-19.

Ces contributions s'ajoutent à celles déjà apportées en Chine et en Italie ces dernières semaines.

Soutien à l'Italie

Le 11 mars, en Italie, Kering et ses Maisons ont fait part d'une donation de soutien à 4 grandes fondations hospitalières en Lombardie, en Vénétie, en Toscane et dans le Latium.

Plus récemment, Gucci a répondu à l'appel lancé par la Région Toscane aux entreprises du secteur de la Mode pour fournir des masques chirurgicaux et blouses médicales pour le personnel soignant, et pourrait être en mesure de donner 1,1 million de masques et 55.000 blouses dans les semaines à venir, sous réserve des autorisations nécessaires.

Le 28 janvier, en Chine, Kering et ses Maisons avaient annoncé un don à la Hubei Red Cross Foundation pour soutenir la lutte contre la propagation du virus.