Covid-19 : Apple contraint de refermer des magasins aux Etats-Unis

Covid-19 : Apple contraint de refermer des magasins aux Etats-Unis









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Apple a été contraint de refermer certains magasins aux Etats-Unis pour des raisons sanitaires, face au regain de cas de coronavirus dans plusieurs Etats. La firme à la pomme a ainsi fermé ses Apple Stores dans l'Arizona et la Floride, deux Etats qui ont connu ces derniers jours un nombre record de nouveaux cas de coronavirus. Apple a aussi fermé ses magasins en Caroline du Nord et du Sud, où le nombre de cas de Covid-19 est en forte hausse. Au total, ce sont 11 Apple Stores qui vont refermer leurs portes dans ces 4 Etats pour une durée non précisée.

A la Bourse de New York, l'action Apple cédait 1,6% à 346$, vendredi soir, après ces informations.

Aux Etats-Unis, la pandémie de Covid-19 a désormais fait près de 118.700 morts et a atteint au total 2,2 millions de personnes, selon les statistiques de l'université américaine Johns Hopkins. Si les Etats les plus meurtris par la pandémie, notamment ceux de la côte Est, continuent de voir leur situation s'améliorer, la maladie progresse rapidement dans une dizaine d'autres Etats.

L'épidémie toujours meurtrière aux Etats-Unis

Globalement, le nombre de nouveaux cas et de décès demeure à un niveau élevé et stable depuis deux mois outre-Atlantique, avec en moyenne 20.000 nouveaux cas par jour et entre 500 et 1.000 décès, selon les données publiées par l'OMS.

Vendredi soir, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a jeté un froid en prévenant d'une accélération de la pandémie de coronavirus dans le monde. L'OMS a recensé jeudi plus de 150.000 nouveaux cas, un record sur une seule journée depuis le début de l'épidémie. Près de la moitié de ces cas ont été enregistrés sur le continent américain, et la pandémie progresse également en Asie du sud et au Moyen-Orient.

Cependant, malgré les inquiétudes, le Dr Anthony Fauci, l'immunologiste en chef de la Maison Blanche, a jugé jeudi soir que de nouvelles mesures de confinement ne seront pas nécessaires aux Etats-Unis. Dans un entretien avec l'agence 'AFP', ce médecin très respecté de ses pairs et des Américains, a estimé que face à la résurgence localisée du virus, "les discussions consisteront à essayer de mieux contrôler les régions du pays qui semblent avoir une augmentation du nombre de cas".