Covid-19 : Airbnb prévoit une mutation durable du tourisme

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le patron d'Airbnb, Brian Chesky, a estimé jeudi que le marché du tourisme sera modifié de façon permanente par la pandémie de coronavirus. Selon Chesky, les voyageurs vont désormais rechercher en priorité des séjours dans des petites villes et passeront plus de temps à rendre visite à leur famille et leurs amis.

Le tourisme consistant à prendre l'avion, et à visiter les attractions des grandes villes, notamment à l'occasion de voyages d'affaires, va se réduire au profit de déplacements en voiture vers des villes moyennes, a indiqué Chesky lors d'une conférence organisée par 'Reuters'.

Après un plongeon de ses réservations dans les 8 semaines de mars-avril où la pandémie de Covid-19 a éclaté, le géant californien des locations en ligne entre particuliers est parvenu à retrouver les profits au 3e trimestre grâce à des locations de maisons loin des grandes villes à des voyageurs préférant des logements privés à des hôtels.

Introduit en Bourse le 10 décembre dernier à 68$ par action, malgré la crise sanitaire, le groupe a vu son titre flamber pour dépasser 180$ jeudi soir.

Réservations annulées à Washington pour l'investiture de Joe Biden

Par ailleurs, après les émeutes du 6 janvier au Capitole et à l'approche de la prestation de serment du président-élu Joe Biden, le groupe américain a annoncé mercredi avoir bloqué la location de logements à Washington et dans sa banlieue pour la semaine du 20 janvier, date de la cérémonie.

Les clients qui ont vu leur voyage annulé au dernier moment dans la capitale américaine seront intégralement remboursés. Brian Chesky a expliqué qu'il ne voulait pas que la plateforme soit utilisée par des individus venus pour commettre des violences.