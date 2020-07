COVID-19 : 500.000 personnes âgées bénéficiaires du fonds de solidarité de 20 ME du Crédit Agricole

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le 8 avril dernier, le Crédit Agricole a lancé un fonds de solidarité pour financer des mesures de première nécessité en faveur des personnes âgées, pour les protéger et leur permettre de garder le lien avec leurs proches. A fin juin, grâce à ce fonds de 20 millions d'euros, près de 500.000 personnes âgées sur l'ensemble du territoire ont reçu un soutien du Crédit Agricole.

Pour permettre aux soignants de se protéger pour les protéger, 180.000 auxiliaires de vie intervenant au domicile des personnes âgées ont été équipés en matériels de protection sanitaire : masques, gants, gel...

Pour permettre aux personnes âgées de maintenir le lien avec leurs proches et accéder à des services à distance, près de 10.500 tablettes et 2.700 bornes Wifi sont également en cours de distribution dans 2.200 établissements (EHPAD, résidences autonomes et unités de soins de suite) sur l'ensemble du territoire français.

Près de 1.100 projets à l'initiative des acteurs locaux et des caisses régionales ont été également soutenus financièrement, toujours dans le souci de mieux accompagner nos aînés durant la crise sanitaire.

Pour Dominique Lefebvre, Président de la Fédération nationale du Crédit Agricole et Président de Crédit Agricole S.A. : "Les personnes âgées sont les plus fragiles. En EHPAD ou à domicile, elles ont plus que jamais besoin d'être accompagnées et soutenues. Avec ce fonds de 20 millions d'euros lancé en pleine pandémie, nous avons souhaité permettre aux soignants dans les établissements, aux auxiliaires de vie à domicile, de se protéger pour les protéger. Nous nous étions aussi fixés comme objectif de lutter contre le sentiment d'isolement et de solitude, qu'elles ont sans doute ressenti plus durement que les autres pendant le confinement et qu'elles continuent de vivre aujourd'hui. Après deux mois de déploiement, les premiers résultats sont là et donnent un sens très concret à notre engagement."

Ce bilan intermédiaire est appelé à évoluer, l'opération de soutien aux personnes âgées se poursuivant dans les prochaines semaines. Ce fonds est notamment porté par la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement.