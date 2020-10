Courtois : net repli du chiffre d'affaires sur 9 mois

Courtois : net repli du chiffre d'affaires sur 9 mois









(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Courtois au 30 septembre 2020 est de 2,77 millions d'euros (5,46 ME un an plus tôt).

Les concours bancaires utilisés par le Groupe dans les comptes consolidés s'élèvent au 30 septembre à 5,38 ME soit :

- 4,51 ME pour l'activité de rénovation d'immeubles.

- 869 kE pour l'activité promotion immobilière.

- 1 kE pour l'activité de gestion des Immeubles.