Courtois : le bénéfice consolidé recule à 247 kE en 2019 ; pas de dividende

Courtois : le bénéfice consolidé recule à 247 kE en 2019 ; pas de dividende









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Société Courtois SA a réalisé un chiffre d'affaires de 758 kE dont 640 kE de loyers et 14 kE de prestations de services et 104 kE de ventes de terrains viabilisés selon l'avancement.

Le résultat financier négatif de 58 kE est composé principalement d'une provision d'une filiale pour un montant de 78 kE. Au titre de l'impôt sur les sociétés le montant de la créance s'élève à 61 kE suite aux acomptes versés en 2019.

Les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2019 font apparaître un bénéfice net de 1 kE (94 kE en 2018). Cette baisse du résultat résulte essentiellement de l'absence de dividendes en provenance des filiales et d'une provision sur l'une des filiales.

Comptes consolidés

Les informations financières consolidées sont établies en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu'adopté par l'Union Européenne. Le chiffre d'affaires consolidé est en forte augmentation à 5,77 millions d'euros (2,48 ME un an plus tôt). Elle fait suite à l'enregistrement de la commercialisation d'une opération de promotion Immobilière.

En revanche, le résultat net consolidé recule à 247 kE (554 kE à fin 2018). Cette diminution du résultat est la conséquence de plusieurs décalages sur 2 opérations et de l'impact d'un déficit d'une filiale détenue à 45% (Société mise en équivalence).

Financement

Les concours bancaires utilisés par le Groupe dans les comptes consolidés s'élèvent à 4,73 ME soit : 4,51 ME pour l'activité de rénovation d'immeubles, 209 kE pour l'activité promotion immobilière, 12 kE pour l'activité de gestion des Immeubles.

En sus des crédits sur stocks, la FIC dispose d'une autorisation ponctuelle de 1 ME, à échéance du 31 octobre 2020 et non utilisée au 31 décembre 2019.

Pas de dividende

Le Conseil d'Administration de Courtois SA proposera à la prochaine Assemblée générale des actionnaires de ne pas distribuer de dividendes pour l'exercice clos au 31 décembre 2019.

Quel impact du COVID 19 ?

L'impact de la crise sanitaire est susceptible de nombreuses répercussions dont les conséquences à date ne sont pas toutes identifiables ni chiffrables , estime la direction de Courtois.

Aucun impact lié au COVID 19 n'est présenté dans les états financiers. Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 sera communiqué avec un décalage en fonction de l'intensité de la crise sanitaire.