Courtois : la distribution d'un dividende brut de 2,75 euros par action a été approuvée

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale Mixte de Courtois SA réunie à Toulouse le 25 mai 2023 sous la présidence de Madame Jennifer COURTOIS de VIÇOSE, en sa qualité de Président Directeur Général, a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022 et décidé la distribution d'un dividende brut de 2,75 euros par action.

Le détachement du coupon interviendra le 30 mai 2023 et le paiement du dividende sera effectué le 1er juin 2023.

A noter aussi la nomination de Monsieur Pascal BARBOTTIN et Monsieur Laurent LESDOS en qualité d'Administrateurs pour une durée de six ans, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2029 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

La modification de l'article 3 des statuts à l'effet de préciser l'objet social.

L'ensemble des résolutions a été adopté. Le résultat détaillé des votes sera mis en ligne sur le site.