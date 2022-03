Courtois : La crise sanitaire n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Courtois SA, réuni le 23 mars 2022 sous la présidence de Madame Jennifer COURTOIS de VIÇOSE, a arrêté les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2021 qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Mixte du 19 mai 2022.

La société a réalisé un Chiffre d'Affaires de 1.416 KE, dont 708 KE de loyers et 36 KE de prestations de services et 672 KE de ventes de lots à Cugnaux.

Le résultat financier 8 KE est composé principalement des dividendes des filiales et de la déduction de la provision de la SCCV RESIDENCE DU LAC pour un montant de 47 KE.

Les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2021 font apparaître un bénéfice net de de 129 KE, contre 250 KE en 2020.

Cette diminution résulte de la baisse des produits d'exploitation et de l'augmentation des charges externes.

Les informations financières consolidées sont établies en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu'adopté par l'Union Européenne.

Le Chiffre d'Affaires consolidé au 31 décembre 2021 d'un montant de 4.117 KE est en diminution dû principalement à l'absence de ventes en provenance du stock d'appartements détenus à Paris, contrairement à l'exercice précédent ;

A noter aussi une baisse ponctuelle des loyers suite aux cessions intervenues en 2021.

Les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2021 font apparaître un résultat net, part du Groupe, négatif de 52 KE contre un résultat positif de 199 KE au 31 décembre 2020.

Les concours bancaires utilisés par le Groupe dans les comptes consolidés s'élèvent à 5.700 KE. Ce montant concerne l'activité de rénovation d'immeubles, incluant un crédit d'accompagnement accordé pour 1.810 KE et utilisé à hauteur de 1.190 KE.

Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de ne pas distribuer de dividende au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

La crise sanitaire n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes du Groupe.