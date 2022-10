Courtois : forte de croissance du chiffre d'affaires à 9 mois

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Courtois a augmenté de 175,79% au cours des 9 premiers mois de l'exercice. Il s'établit à 8,82 millions d'euros (3,2 ME au 30 septembre 2021).

Le montant net de chiffre d'affaires par branche d'activité est le suivant :

a) Rénovation d'immeubles : 7,45 ME (109 kE au 30 septembre 2021)

b) Gestion d'immeubles : 582 kE (574 kE au 30 septembre 2021)

c) Promotion Immobilière : 799 kE (2,518 ME au 30 septembre 2021).