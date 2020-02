Courtois : forte croissance du chiffre d'affaires en 2019

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A fin décembre 2019, Courtois réalise un chiffre d'affaires consolidé de 5,77 millions d'euros (2,48 ME en 2018). Le chiffre d'affaires est en forte augmentation suite à l'enregistrement de la commercialisation de l'opération de promotion de la société SCCV Antony Aroni.

L'activité de la société mère représente 758 kE (975 kE un an plus tôt).

Ainsi, le chiffre d'affaires de rénovation d'immeubles s'élève à 695 kE en diminution de -37,7% par rapport au 31 décembre 2018. Cette insuffisance d'activité résulte de la mise en forme du dossier Clichy et de nouvelles acquisitions d'immeubles. L'activité Promotion Immobilière repréente 4,05 ME en très forte hausse par rapport à fin 2018. La Gestion d'immeubles est sur des niveaux identiques au 31 décembre 2018, à 1,02 ME. Pour sa part, la Gestion de portefeuille ne réalise pas de chiffre d'affaires.