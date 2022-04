Courtois : forte croissance du chiffre d'affaires au 1er trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Courtois totalise, au 31 mars 2022, un montant de 7,69 millions d'euros (840 kE au 31 mars 2021). Cette augmentation significative résulte de la vente en bloc de l'opération Clichy sur l'activité Rénovation d'Immeubles intervenue au cours du premier trimestre 2022. Le dossier Clichy initié en 2017, trouve une issue favorable grâce à un important travail d'équipe de l'ensemble des parties prenantes.

Au 31 mars 2022, le remboursement du prêt de Courtois est d'un montant de 4,51 ME sur l'opération Clichy. Les concours bancaires utilisés par le Groupe dans les comptes consolidés s'élèvent à 1,19 ME. Ce montant concerne l'activité de rénovation d'immeubles, incluant un crédit d'accompagnement accordé pour 1,81 ME et utilisé à hauteur de 1,19 ME.

Courtois rappelle que le programme d'Antony Aron a été livré le 19 avril avec un léger retard de 4 mois. Malgré les aléas rencontrés pour la réalisation de cette opération, le niveau de qualité des prestations est atteint.