Courtois : 8,6 ME de chiffre d'affaires semestriel

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Courtois au 1er semestre ressort à 8,6 millions d'euros (2,18 ME un an plus tôt).

Le chiffre d'affaires par branche d'activité de la société toulousaine s'affiche comme suit au 30 juin :

- Gestion d'immeubles : 381 kE (379 kE au 1er semestre 2021)

- Rénovation d'immeubles : 7,44 ME (75 kE au 1er semestre 2021)

- Promotion Immobilière : 788 kE (1,73 ME au 1er semestre 2021).