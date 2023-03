Courtois : 2,75 euros de dividende pour 2022

(Boursier.com) — Au titre des comptes sociaux de l'année 2022, la société Courtois réalisé un chiffre d'affaires de 907 kE, dont 740 kE de loyers et charges, 51 kE de prestations de services et 116 kE de ventes de lots.

Le résultat financier est négatif de -10 kE. Il est composé principalement des intérêts des filiales et placement de trésorerie pour 34 kE et de la déduction des provisions des filiales pour 41 kE.

Les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2022 font apparaître un bénéfice net de +136 kE (129 kE en 2021).

Au titre des comptes consolidés 2022, Courtois réalise un chiffre d'affaires consolidé au 31 décembre 2022 d'un montant de 9,06 millions d'euros. Il est en forte augmentation (4,11 ME en 2021), principalement avec la cession de l'immeuble à Clichy en mars 2022.

Les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2022 font apparaître un résultat net, part du Groupe, positif de +672 kE (-52 kE au 31 décembre 2021).

Dividende

Le Conseil d'Administration de Courtois SA proposera à la prochaine Assemblée générale des actionnaires un dividende brut de 2,75 euros par action. Le détachement du dividende interviendra le 30 mai 2023 et sa mise en paiement le 1er juin.