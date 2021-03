Courtois : 199 kE de bénéfices en 2020

(Boursier.com) — Pour 2020, les comptes sociaux de Courtois laissent apparaître un chiffre d'affaires de 1,6 million d'euros, dont 673 kE de loyers et 69 kE de prestations de services et 858 kE de ventes de terrains et un lot de la phase 3. Le résultat financier négatif de 90 kE est composé principalement de la provision de la SCCV Résidence du Lac pour un montant de 106 kE. Après un impôt de 55 kE, les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2020 font apparaître un bénéfice net de de 250 kE (1 kE en 2019). Cette augmentation résulte essentiellement des ventes sur l'opération Cugnaux.

En consolidé, le chiffre d'affaires de Courtois au 31 décembre 2020 est d'un montant de 4,56 ME, en diminution avec un avancement moins important des travaux que celui de l'exercice précédent sur l'activité de Promotion Immobilière. Les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre font apparaître un résultat net part du Groupe de 199 kE (172 kE au 31 décembre 2019), soit 2,75 euro par action.

La société toulousaine proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de ne pas distribuer de dividende pour l'exercice clos au 31 décembre 2020.