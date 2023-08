Coupe du Monde de Rugby : Société Générale et Mastercard émettent pour la première fois des cartes bancaires régionalisées avec des avantages exclusifs

(Boursier.com) — Partenaires Majeurs de la Coupe du Monde de Rugby 2023 (RWC 2023), Société Générale et Mastercard émettent pour la première fois des cartes bancaires régionalisées aux couleurs de la compétition, avec des avantages inédits. Une exclusivité en France.

Depuis le 1er juin, toutes les nouvelles cartes cobadgées de SG Mastercard et Gold Mastercard sont émises avec le visuel RWC 2023 et déclinées selon les enseignes régionales de la banque SG : SG CREDIT DU NORD, SG GRAND EST, SG LAYDERNIER, SG AUVERGNE RHÔNE ALPES, SG SMC, SG COURTOIS, SG SUD OUEST, SG TARNEAUD, SG GRAND OUEST et, en Ile-de-France ainsi qu'en Corse, SG SOCIETE GENERALE.

Des avantages inédits et exclusifs

Les clients porteurs de ces cartes bénéficient d'avantages inédits et exclusifs. Ils ont ainsi accès à des jeux concours uniques pour gagner via l'interface Priceless.com :

- Des "Packages VIP" pour assister à certains matchs, dont le match d'ouverture (France - Nouvelle Zélande) ou la finale, comprenant 2 billets catégorie 1 avec cocktail dînatoire, un séjour de 3 jours et 2 nuits pour 2 personnes dans des hôtels 4 étoiles avec petit-déjeuner, repas, et cadeaux VIP inclus.

- Deux billets ainsi que l'occasion de remettre en mains propres la coupe du Player of the Match (au meilleur joueur du match) lors du match France-Italie qui se déroulera à Lyon le 6 octobre.

- Le ballon du match France-Italie qui se déroulera à Lyon le 6 octobre,

- L'un des 100 paniers gourmands composés de spécialités régionales françaises.

"L'organisation en France de cette Coupe du Monde de Rugby 2023, est une occasion formidable de marquer notre ancrage territorial et notre attachement au rugby depuis de nombreuses années. Ces cartes régionalisées en sont une parfaite illustration et nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients des expériences exclusives dans le cadre de cette compétition" explique Laura Berthout, Directrice des Paiements du réseau SG en France.