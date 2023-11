Coty revoit à nouveau à la hausse ses objectifs pour l'année 2024

(Boursier.com) — Le premier trimestre 2024 marque le treizième trimestre consécutif de résultats conformes ou supérieurs aux attentes, pour les deux divisions Coty, Grand Public et Prestige. Sur la période, Coty a enregistré une croissance exceptionnelle de 18% à 1,64 milliards de dollars, à périmètre et taux de change constants. Cette croissance a largement dépassé les attentes et Coty, qui a récemment relevé ses prévisions à +10-12% pour le premier semestre de l'exercice 2024, revoit à la hausse ses objectifs avec une croissance du chiffre d'affaires LFL de +11-13% pour le premier semestre de l'exercice 2024.

La division Prestige a enregistré une forte croissance, +22% au cours du T1 2024 par rapport à l'an passé, soutenue par l'essor du marché du parfum de prestige, en hausse de +20% sur la période, porté par les innovations, comme Burberry Goddess, dont le lancement a connu un succès mondial, se hissant en tête des lancements de parfums féminins. Burberry Goddess, Gucci Flora Gorgeous Magnolia, et Burberry Her ont atteint le Top 10 des parfums féminins aux États-Unis pour la première fois dans l'histoire du Groupe, démontrant la puissance de ses marques iconiques.

Le Groupe a continué le renforcement de sa stratégie dans les soins de la peau, avec les marques philosophy et Lancaster, qui ont toutes les deux bénéficié d'une croissance à deux chiffres.

La division Grand Public a augmenté de +10% au T1 (à périmètre et taux de change constants), grâce aux bonnes performances du maquillage, du parfum et des soins, visage et corps. La division Grand Public a connu une forte dynamique, portée notamment par le e-commerce, avec une croissance des ventes de plus de 25%, permettant de gagner des parts de marché sur le digital.

Coty a notamment atteint des jalons clés au Royaume-Uni, avec deux marques emblématiques du marché : Rimmel et Max Factor, qui se classent dans le Top 5 des marques en termes de valeur médiatique, de visibilité, d'impact et de confiance des consommateurs.

Sur le plan géographique, toutes les régions ont contribué à la croissance du Groupe au T1 avec une croissance à deux chiffres : EMEA : +18%; Americas : +17%; APAC : +19%.

L'EBITDA ajusté a augmenté de +17% pour atteindre 360,3 millions de dollars, avec une marge d'EBITDA ajusté de 22%.

La stratégie de désendettement se poursuit et s'est accélérée au cours de l'exercice, grâce à la forte génération de flux de trésorerie. Le ratio de levier financier de Coty est passé de 4,1x à la fin du T4 2023 contre 3,8x à la fin du T1 2024. Par ailleurs, la société vise un ratio de levier financier d'environ 3x à la fin de l'année calendaire 2023, à environ 2,5x à la fin de l'année calendaire 2024 et à environ 2x à la fin de l'année calendaire 2025.

Dans ce contexte, Coty revoit donc à nouveau à la hausse ses objectifs pour l'année 2024 avec :

-Une croissance de son chiffre d'affaires 2024 à +9-11% contre 8-10% précédemment, grâce à la surperformance de la division Prestige, et en avance sur l'objectif à moyen terme de +6-8%.

-Un EBITDA ajusté de 1.080 à 1.090 millions de dollars contre 1.075 à 1.085 millions de dollars précédemment pour l'année 2024.

-Une croissance du BPA ajusté de +16 à 25%, hors swap d'actions.