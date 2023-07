Coty : relève encore ses objectifs annuels

(Boursier.com) — Coty gagne du terrain à Wall Street après que le groupe propriétaire des marques CoverGirl et Max Factor eut une nouvelle fois rehaussé ses objectifs annuels. En amont d'une journée investisseurs organisée à Paris en vue d'une potentielle double cotation sur Euronext Paris, le groupe a rehaussé pour la troisième fois de l'année ses prévisions 2023 et anticipe désormais un EBITDA ajusté compris entre 965 et 970 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 955 à 965 M$, malgré un impact négatif des taux de change de près de 70 M$, dont plus de 10 M$ au quatrième trimestre.

Coty s'attend par ailleurs désormais à enregistrer une croissance de ses revenus de 12% à 15% à données comparables au cours du trimestre clos le 30 juin, contre une prévision précédente de 10 %. La société cite la "forte dynamique" de sa division Prestige et la reprise du marché chinois.

La firme basée à New York a indiqué en mai qu'elle envisageait une deuxième cotation à Paris, "la maison historique de la beauté", pour atteindre un nouveau bassin d'investisseurs et renforcer sa présence dans la région. Comme le rappelle 'Bloomberg', depuis que Sue Nabi a pris la tête de l'entreprise en 2020, cette dernière s'est concentrée sur le rafraîchissement de ses marques grand public, qui incluent Covergirl, Rimmel et Max Factor, en lançant de nouveaux produits et campagnes de marketing et, plus récemment, en augmentant les prix. Ces efforts ont contribué au redressement des ventes et des bénéfices.