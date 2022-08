Coty livre des bénéfices conformes aux attentes

(Boursier.com) — Coty , le groupe new-yorkais, acteur majeur des produits de beauté et de soins, a livré pour son quatrième trimestre fiscal juste clos des résultats "en ligne". La perte nette des opérations poursuivies a été de 286 millions de dollars, contre 221 millions de déficit un an avant. La perte par action a représenté 34 cents, contre 29 cents pour la période comparable, l'an dernier. La perte ajustée par action, d'un cent seulement, constitue une nette amélioration en comparaison d'un déficit de 8 cents par titre un an plus tôt. Les revenus et les profits pour l'exercice 2023 sont attendus en croissance, "en ligne avec les objectifs de moyen terme".