Coty : Forte croissance de l'EBITDA et de la marge

(Boursier.com) — Coty Inc annonce ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2023. La forte croissance des ventes de la société en amont du marché de la beauté, la hausse des bénéfices et l'expansion de la marge d'exploitation et de l'EBITDA au deuxième trimestre ont marqué le 14e trimestre consécutif de résultats conformes aux attentes...

La forte croissance des ventes de Coty au deuxième trimestre, de 13% en publié et de 11% à LFL, avec une croissance des ventes publiée de 16% et une croissance de 14% à LFL au premier semestre, a dépassé les prévisions de +11 à 13% à LFL pour le premier semestre.

Ces solides résultats du premier semestre reflètent une fois de plus l'accent mis par la société sur une croissance équilibrée, avec une forte croissance à périmètre constant dans les secteurs Prestige et Consumer Beauty ; une croissance robuste à périmètre constant dans les Amériques, la région EMEA et APAC ; et l'expansion de LFL dans chacune de ses principales catégories de parfums, de cosmétiques et de soins de la peau.

Dans le même temps, Coty a réalisé un mix de croissance sain avec un pourcentage de croissance des volumes à un chiffre faible, une contribution tarifaire estimée à un chiffre élevé et un bénéfice estimé à un chiffre faible du mix et autres.

La croissance du chiffre d'affaires Prestige est restée robuste, avec une croissance de 17% en publié et de 15% à pcc au deuxième trimestre, et de 20% en publié et de 18% à pcc au premier semestre. Même en prenant en compte plusieurs points positifs d'une année sur l'autre issus de la reprise du niveau de service des parfums, la faible croissance du pourcentage de ventes chez les adolescents de Coty dans le Prestige a dépassé le marché sous-jacent, qui a augmenté plus près de 10%.

Burberry Goddess a continué d'établir de nouveaux records, devenant le lancement de parfum no1 sur plusieurs marchés et, avec les autres icônes héroïques de Burberry, Hero and Her, a propulsé de solides gains de part de marché et une amélioration du classement de la marque Burberry à l'échelle mondiale. La dynamique continue du marché des parfums de prestige et la solide exécution de Coty ont alimenté une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires à périmètre constant dans les principales marques de parfums de prestige de la société, notamment Hugo Boss, Calvin Klein, Gucci, Chloé, Marc Jacobs et Davidoff au premier semestre de l'exercice 24. En raison de la forte demande des consommateurs, les détaillants ont quitté les fêtes avec des niveaux de stocks sains. Au deuxième trimestre, Coty a également connu une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires à périmètre constant dans les cosmétiques de prestige, avec une forte dynamique chez Kylie, Burberry et Gucci. Et, dans le domaine des soins de la peau de prestige, les marques phares Lancaster et Philosophy ont poursuivi leur dynamique positive depuis la relance du printemps CY23.

Les revenus de Coty Consumer Beauty au deuxième trimestre ont augmenté de 7% comme indiqué et de 5% à périmètre constant, en ligne avec le marché mondial de la beauté de masse. Au premier semestre, le chiffre d'affaires de la Consumer Beauty est en croissance de 8% en publié et de 7% à données comparables. Au cours du trimestre, la Société a constaté une forte croissance de ses ventes de cosmétiques de couleur, de parfums de masse et de soins de la peau et du corps. La société a continué à s'appuyer sur sa stratégie de médias sociaux, ce qui a entraîné une amélioration de la valeur médiatique acquise et a propulsé les lancements viraux tels que CoverGirl Yummy Gloss et le mascara Rimmel Thrill Seeker.

Le commerce électronique a été un moteur de croissance remarquable au premier semestre de l'exercice 2024, avec une croissance des revenus du commerce électronique de plus de 20% pour Prestige et Consumer Beauty, ce qui a entraîné une pénétration du commerce électronique dans les faibles pourcentages des années 20. Cela représente une forte augmentation de pénétration d'environ 180 points de base par rapport à l'année dernière.

Au cours du trimestre, Coty a gagné des parts de marché du commerce électronique dans les secteurs Prestige et Consumer Beauty, grâce à de fortes améliorations des fondamentaux et des niveaux de service du commerce électronique, aux activations des médias sociaux et à une étroite collaboration avec les partenaires de vente au détail en ligne.

Sur le plan géographique, toutes les régions ont généré une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires à périmètre constant au cours du trimestre et de l'année à ce jour. Les ventes dans la zone EMEA ont augmenté de 16% en données publiées et de 10% à données comparables au deuxième trimestre, portées par une croissance à deux chiffres sur la plupart des marchés et du Travel Retail. Les ventes en Amérique ont grimpé de 10% en publié et de 11% à données comparables au deuxième trimestre, portées par la forte dynamique de la plupart des marchés et du Travel Retail. Les ventes en Asie-Pacifique ont augmenté de 15% en publié et de 16% à données comparables au deuxième trimestre, avec une croissance dans la plupart des pays asiatiques et dans le Travel Retail.

Forte dynamique

La forte dynamique des ventes au deuxième trimestre a alimenté une croissance significative de l'exploitation et de l'EBITDA ainsi qu'une expansion de la marge. Alors que les marges brutes ont diminué comme prévu, le bénéfice d'exploitation déclaré de Coty au deuxième trimestre de 236,7 millions de dollars a augmenté de 19% sur un an et le bénéfice d'exploitation ajusté de 309,3 millions de dollars a augmenté de 18% sur un an, ce qui a entraîné une augmentation de 70 points de base de la marge opérationnelle ajustée à 17,9%. L'EBITDA ajusté de 366,4 millions de dollars a augmenté de 15%, avec une marge d'EBITDA ajusté en hausse de 40 points de base pour atteindre 21,2%.

Au deuxième trimestre, les flux de trésorerie disponibles de Coty ont totalisé 363 millions de dollars. La combinaison du solide flux de trésorerie disponible de la société au 1S24 d'environ 487 millions de dollars et du produit d'environ 340 millions de dollars provenant de l'émission d'actions dans le cadre de sa double cotation à Paris a entraîné une réduction du résultat financier.