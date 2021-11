Coty flambe, après un relèvement des prévisions

(Boursier.com) — Coty , le concepteur américain de cosmétiques, a relevé ce lundi ses prévisions de ventes annuelles en base organique, avec la reprise du commerce de détail, les acheteurs d'Asie et d'Europe ayant dopé les ventes de ses maquillages et parfums. Le chiffre d'affaires net trimestriel a augmenté de 35% sur le segment prestige pour atteindre 870,7 millions de dollars. Pour ce premier trimestre fiscal juste clos, se terminant fin septembre, le bénéfice net a représenté 103 millions de dollars et 13 cents par titre, contre 201 millions un an avant. Hors éléments, le groupe a dégagé un bpa ajusté positif de 8 cents, contre 3 cents de consensus FactSet. Les revenus totaux ont grimpé de 22% à 1,37 milliard, en ligne avec les attentes. Pour l'exercice 2022, le groupe table désormais sur une croissance organique de 10% à 15%. Coty a aussi annoncé un accord de cession d'une participation de 4,7% au capital de Wella à KKR, deal évalué à environ 216 millions de dollars. Après la vente, Coty détiendrait une participation de 25,9% dans Wella.

Le groupe se dit optimiste pour le trimestre des vacances en cours, car la demande de parfums et de fonds de teint a augmenté dans un contexte d'assouplissement des restrictions qui ont conduit à un retour progressif aux bureaux, aux fêtes et aux événements sociaux. Coty, dont les ventes avaient été affectées par le faible trafic dans les magasins duty free en raison de restrictions induites par la pandémie depuis plus d'un an, connaît maintenant une reprise de son commerce de détail alors que les acheteurs recommencent à faire des voyages. Coty, qui reste aux prises avec des goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement et l'impact de l'inflation, prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2022 logé entre 19 cents et 23 cents. Les pressions sur les coûts sont gérées par le biais de lancements de produits haut de gamme, de réductions de coûts, d'approvisionnement localisé et de fret sous contrat.