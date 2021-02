Coty déçoit au second trimestre

(Boursier.com) — Coty dévisse avant bourse à Wall Street. Le fournisseur américain de produits de beauté a publié pour son second trimestre fiscal, clos fin décembre, une perte nette creusée à 275 millions de dollars soit 36 cents par titre, contre 21 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 17 cents, contre 27 cents un an plus tôt et 7 cents de consensus FactSet. Les revenus se sont affaissés de 16% en glissement annuel à 1,415 milliard de dollars, alors que le consensus FactSet était de 1,43 milliard de dollars. Les ventes sont ressorties décevantes sur les zones Amériques et EMEA. Le groupe va anticiper la reprise et renforcer ses investissements commerciaux en vue de l'exercice 2022. L'objectif d'économies de coûts est dans le même temps relevé à 300 millions de dollars. Le titre a pris près de 80% en trois mois, ce qui occasionne ce jour des prises de profits logiques.