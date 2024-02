Coty conclut un nouvel accord avec la maison de mode de luxe italienne Etro

(Boursier.com) — Coty a signé un nouvel accord avec la maison de mode de luxe italienne Etro, visant à produire et distribuer ses gammes de parfums phares et collections de parfum d'ambiance au-delà de 2040. Coty et Etro collaboreront pour explorer de nouvelles catégories et innovations en vue de développer le portefeuille de produits de beauté de la marque.

"Le nouveau partenariat renforce davantage la réputation de Coty de partenaire incontournable pour les maisons de mode et marques mondiales cherchant à créer ou rehausser leurs portefeuilles de produits de beauté", se félicite Coty.