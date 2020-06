Coty : 'all in' sur la famille Kardashian

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Coty mise beaucoup sur la famille Kardashian. Après avoir déboursé 600 millions de dollars l'an dernier pour s'offrir 51% des activités de maquillage et de soins de la peau de Kylie Jenner, le groupe américain de cosmétique va cette fois verser 200 millions de dollars pour acquérir 20% du capital de la marque de maquillage KKW, créée Kim Kardashian West.

La star de la téléréalité est l'une des personnalités les plus suivies sur les réseaux sociaux, avec plus de 300 millions de followers sur les différentes plateformes, tout en étant une voix influente parmi les consommateurs de produits de beauté du monde entier.

"Coty aura la responsabilité globale du développement du portefeuille de produits dans le domaine des soins de la peau, des cheveux, des soins personnels et des produits pour ongles, en s'appuyant sur sa profonde compréhension de l'industrie et sur son expertise commerciale et de mise sur le marché".

Coty, dont le titre s'envole de 17% en pré-séance à Wall Street, s'attend à ce que l'opération soit bouclée au troisième trimestre.